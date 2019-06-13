بيان الاجتماع الثلاثي حول ليبيا : قلق من تدفق المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا

أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثي لوزراء خارجية كل من مصر ،وتونس ، والجزائر أكد على الالتزام بالعمل على إقناع الأطراف الليبية بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار ، كما أعرب البيان عن القلق من استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من قبل أطراف إقليمية وغيرها ، محملينها مسؤولية انتهاك القرارات الدولية لحظر تصدير السلاح.

البيان أعرب أيضا عن القلق من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا ، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية بتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

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