المرزوقي: إذا سقطت طرابلس في يد حفتر فشرارة الحريق ستنتقل إلى تونس

ليبيا – إعتبر الرئيس التونسي السابق المقرب من جماعة الاخوان المسلمين المنصف المرزوقي أنه في حال سقوط طرابلس في أيدي القوات المسلحة فشرارة الحريق القادم من اللامسؤولين في المشرق ستنتقل إلى تونس وما وراءها لتهدد الأمن القومي المغاربي.

المرزوقي أشار خلال مقابلة له عبر برنامج “بلا حدود” الذي يذاع على قناة”الجزيرة” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى ضرورة إحياء اتحاد المغرب العربي لتحصين المنطقة المغاربية أمام أي تدخل أجنبي.

وإتهم المرزوقي المشير حفتر بتلقي الدعم الإقليمي والمتمثل في المدرعات والطائرات والأسلحة من دول اقليمية وفقاً لقوله، متمنيا التوصل إلى حل سياسي غير عسكري.

كما إستبعد أن يكون المشير حفتر جزء من هذا الحل لأنه يعتبره العقبة الرئيسية للتسوية في ليبيا وينقض دائما الاتفاقات المبرمة معه حسب زعمه.

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