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إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني أنها تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق قرب منطقة الدافنية بمصراته

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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