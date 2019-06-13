إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق في مصراتة

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني أنها تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق قرب منطقة الدافنية بمصراته
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قناة 218 الليبية
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