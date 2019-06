سطو مسلح يسفر عن مقتل مواطن بمدينة مصراتة

المتوسط:

قام أشخاص مجهولون، بعملية سطو مسلح على إحدى محلات بيع الذهب بمدينة مصراتة، وقتل المواطن مختار السنوسي الضراظ صاحب المحل.

وقام مدير أمن مصراتة، بإعطاء التعليمات إلى قسم البحث الجنائي مصراتة بشأن البحث والتحري وجمع المعلومات وضبط مرتكبي هذه الجريمة بإشراف رئيس النيابة العامة غرب مصراتة وبالتنسيق مع مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام.

وعلى الفور، قام قسم البحث الجنائي مصراتة بتزويد جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب طرابلس ببعض المعلومات بشأن ضبط الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

