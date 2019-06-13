تعليم الوفاق تعتمد عددا من الجامعات الخاصة

ترأس مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بوزارة تعليم الوفاق محمد العتوق اجتماعات مع رؤساء جامعات خاصة.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى أن هذه الاجتماعات تم تكريسها لبحث تقارير فرق التدقيق بهدف الاعتماد البرامجي مؤكدا قيام العتوق بتسليم قرارات الاعتماد لرؤساء جامعات التحدي الطبية والرفاق الأهلية وإفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية.

وبحسب البيان فقد حث العتوق رؤساء هذه الجامعات على بذل المزيد من الجهود لتقوية أداء جامعاتهم التي ستخضع لرقابة المركز لضمان التيقن من استمرارها في الالتزام بمعايير الجودة مبينا أن المركز سيقيم احتفالية لتسليم هذه القرارات بشكل رسمي برعاية وزير تعلم الوفاق عثمان عبد الجليل.

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