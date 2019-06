المتوسط:

عقد نائب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي ومدير إدارة العمليات والكوارث اجتماعا مع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى العديد من النقاط المشتركة والمتابعات للأعمال المستقبلية بين المنظمتين، لمتابعة ملف المساعدات الغذائية وغيرها.

