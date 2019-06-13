بريطانيا تحذو حذو ليبيا بشأن التلوث

سلط تقرير إخباري أعدته صحيفة “الصن” البريطانية الضوء على مسألة عدم صلاحية 55 شاطئا في بريطانيا للاستجمام والسباحة بسبب رداءة نوعية المياه.

ونقل التقرير عن شركة “ساوثرن ووتر” العامة المعنية بجمع مياه الصرف الصحي تأكيدها أن الضغط الكبير الذي تعرضت له محطات الصرف الصحي بسبب الأمطار الغزيرة قادت إلى تسريب الفائض منها إلى البحر لضمان إفراغ الشوارع الغارقة من مياه الأمطار الغزيرة ما قاد إلى تلوث مياه البحر في الشواطئ الـ55 وغيرها على الأرجح لتكون هي أيضا غير صالحة للاستخدام البشري.

وأكدت الشركة أن التحذير يمتدّ لـ48 ساعة فقط تبدأ بعدها المياه باستعادة نقاوتها تدريجيا.

ويبدو أن هذا الحال لم يقتصر على بريطانيا لوحدها فقد أعلنت لجنة شؤون البيئة والتفتيش التابعة لبلدية طرابلس أن الشواطئ الواقعة على طول حدودها الإدارية غير صالحة للسباحة أو الصيد لتلوثها بمياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها إلى البحر بسبب رداءة أنظمة الصرف الصحي.

تحذيرات من السباحة والصيد بشواطئ طرابلس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية