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الميهوب: انتخابات رئاسية وتشريعية فور “تحرير طرابلس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب العودة إلى المباحثات السياسية في الوقت الحاضر بهدف إنهاء الأزمة المستعرة في ليبيا.

وأشار الميهوب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “سبوتنيك الروسية أن الحوار السياسي مع الموجودين في العاصمة طرابلس لا يمكن أن يتحقق حاليا لصعوبة التحاور مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومن وصفهم بأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات المصنفة إرهابيا في البلاد.

وأضاف أن من يتحدثون عن استئناف العملية السياسية يحاولون وقف ما عبر عنها بـ”عملية تحرير طرابلس” التي اقتربت من النهاية وهو ما يجعل محاولات الاستئناف تمثل زيادة في تعقيد المشهد السياسي واصفا تدخل المجتمع الدولي لفرض وقف لإطلاق النار ومسار السياسة بفرصة للكتائب والمجموعات والجماعات الإرهابية لتجميع قواها من جديد.

وأكد الميهوب أن الجيش الوطني سيتسلم كافة الأسلحة الثقل والخفيفة ويبسط الأمن في العاصمة طرابلس تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

من جانبه اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة شكري المغربي المبعوث الأممي غسان سلامة بالتسبب في الحالة التي وصلت إليها ليبيا حاليا مبينا في تصريحات صحفية لـ” سبوتنيك” أن سلامة أوقف العمل بالاتفاق السياسي وتوجه نحو عقد الملتقى الوطني الجامع وهو ما قاد إلى حالة الاحتقان والحرب الدائرة الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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