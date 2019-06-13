جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الخميس‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الخميس، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية الاسكندرية تأجلت

الافريقية تونس ألغيت

البراق اسطنبول 09:40

البراق طرابلس 10:10

الليبية تونس 13:00

البراق طرابلس 16:40

الليبية جدة 18:00

الافريقية جدة 18:00

الراحلة اسطنبول 20:55

الليبية جدة 02:00 بعد منتصف الليل

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية الاسكندرية 07:30

البراق طرابلس 09:10

الافريقية تونس غير مؤكدة

البراق اسطنبول 15:40

الليبية تونس 17:45

الراحلة تونس 20:00

الليبية جدة 01:30 بعد منتصف الليل

الافريقية جدة 02:30

الراحلة اسطنبول 08:50 صباح الجمعة

الليبية جدة 09:20 صباح الجمعة

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