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ليبيا.. متى تضع الحرب أوزارها؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” استئنافِ المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة جهود الوساطة الأممية من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف الاقتتال بعد هجوم المشير الليبي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس فيما تجدد القوى الغربية والإقليمية دعواتها للتهدئة ووقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار مع السيدة هاجر القائد عضو المؤتمر الوطني العام السابق، والسيد عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة الليبيّة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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