القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو والقتل بمصراتة

تمكنت عناصر مديرية أمن مصراتة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن عمليات السطو المسلح والقتل بالمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن مجموعة من الأشخاص قامت يوم الثلاثاء الماضي بعملية سطو مسلح على أحد محلات بيع الذهب بمدينة مصراته وقتل المواطن مختار السنوسي الضراظ صاحب المحل.

وعلى أثر ذلك قام مدير أمن مصراتة بإعطاء التعليمات الي قسم البحث الجنائي مصراتة بشأن البحث والتحري وجمع المعلومات وضبط مرتكبي هذه الجريمة بإشراف رئيس نيابة العامة غرب مصراتة وبالتنسيق مع مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على الجناة ورصد تحركاتهم بالكامل داخل مدينة طرابلس حيث قاموا بالهروب اليها بعد قتل المجني عليه، وعلى الفور قام قسم البحث الجنائي مصراتة بتزويد جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب طرابلس ببعض المعلومات بشأن ضبط الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

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