«بلدي سرت»: إلزام الصيدليات بجداول المناوبة الليلية يوميًا

كلف المجلس البلدي سرت، نقابة الصيادلة في المدينة بإلزام الصيدليات بجداول المناوبة الليلية بشكل يومي، كما جرى الاتفاق على عقد لقاء موسع مع أصحاب الصيدليات الخاصة في المدينة صباح الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، اليوم الخميس، لوضع آلية لتنظيم عمل الصيدليات الطبية الخاصة؛ لتقدم خدمة جيدة للمواطنين، وفق بيان نشرته صفحة بلدية سرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

يذكر أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا الثلاثاء الماضي، لمناقشة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسمم بعض المواطنين نتيجة تناولهم البطيخ (الدلاع).

وكلف المجلس، مسؤول الشؤون الزراعية بسرت ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع سرت بأخذ عينات لكافة المحاصيل الزراعية بالبلدية للتأكد من سلامتها.

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