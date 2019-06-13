الزائدي: هكذا يمكن فهم طبيعة معركة طرابلس

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن مرحلة بناء ليبيا الجديد لن تكون إلا بسواعد أبناء الشعب الليبي.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “معركة ‫ تطهير ‫ طرابلس من ‫ الإرهاب و ‫ المليشيات يمكن فهم طبيعتها فقط بمتابعة خطاب المرزوقي المتشنج في ‫ الجزيرة وهذيان نعمان في قناة دوغه ليبيا الاشرار الذي وصل حد الجنون !! وصراخ ‫ اردوغان الذي اخترق كل الأعراف الدبلوماسية!! لكن الليبيين عازمون على إنهاء المؤامرة ومسح أثارها!! وما نباحهم الا دليل على انهم يتدحرجون نحو الهاوية!! دعوة الى اعادة قراءة المشهد !! ليبيا تبنى بسواعد الليبيين وحدهم .. لنقف معا صفا واحدا مع قواتنا المسلحة، نعيد بناء ليبيا جديدة آمنة موحدة مستقلة مستقرة”.