المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بإعادة تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة الرويس الغازية وادخالها مباشرة على الشبكة الكهربائية بعد توقفها عن العمل يوم أمس.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد دعت تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية والمساهمة في التقليل من استخدام أجهزة التكييف والاكتفاء باستخدام جهاز تكييف واحد للمحافظة على استقرار وسلامة الشبكة الكهربائية.

