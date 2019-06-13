السيسي لـ عقيلة صالح : ندعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح .

المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضى، أوضح بحسب صحيفة اليوم السابع بأن السيسي أكد على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وقال الرئيس المصري إن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

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