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السيسي لـ عقيلة صالح : ندعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح .

المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضى، أوضح بحسب صحيفة اليوم السابع بأن السيسي أكد على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وقال الرئيس المصري إن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اتمنى ان يتحول هذا الموقف المصرى مع الدول الاخرى الى خطوات عملية باعلان سقوط اتفاق الصخيرات بانسحاب معظم اعضاء الوفاق وعدم خروج المليشيات من طرابلس وبالتالى يكون الرئيس الشرعى المؤقت فى ليبيا كمما هو معمول به فى الجزائر هو رئيس مجلس النواب لحين اجراء انتخابات رئاسية حرة تحت اشراف دولى عقب سحق المليشيات الارهابية وسيطرة الجيش الوطنى ومن حق الرئيس المؤقت طلب دعم خارجى من مصر فى اطار الحرب على الارهاب

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