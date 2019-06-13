السيسي لعقيلة صالح: ندعم حملة الجيش الليبي للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بقصر الاتحادية بالقاهرة لبحث تطورات الملف الليبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضى، أن السيسي أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.

كما جدد السيسي تأكيده على دعم مصر للشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

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