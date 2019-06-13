السراج: الجميع يجب أن يجلسوا للحوار بضمنهم حفتر

توقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز 24 الإيطالية حصول المجلس على “دعم ملموس” من إيطاليا.

ونبه السراج إلى عواقب استمرار الحرب في ليبيا التي ستقود إلى عدم إمكانية السيطرة على تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا وزيادة مخاطر الإرهاب مؤكدا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يحظى باعتراف دولي وهو ما يحتم التوجه نحو السياسي للأزمة في ليبيا واستبعاد نظيره العسكري.

وأضاف أن كافة الترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع الذي كان سيتوصل إلى الحل السياسي بوساطة البعثة الأممية إلا أن ما عبر عنه هجوم “الجنرال حفتر” على العاصمة طرابلس وشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عرقل الوصول إلى هذا الحل.

واستدرك السراج بالإشارة إلى إيمانه بمسألة جمع الليبيين بما فيهم “حفتر” للجلوس إلى طاولة الحوار للاستماع إلى كافة الأطراف دون استثناء مبينا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حدد شرطا واحدا فقط لعملية السلام وهو قبول المشاركين في هذه العملية لمبدأ اختيار الليبيين من يمثلهم ويقودهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية