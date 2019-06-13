اخبار ليبيا الان

السراج: الجميع يجب أن يجلسوا للحوار بضمنهم حفتر

تم النشر منذُ 37 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز 24 الإيطالية حصول المجلس على “دعم ملموس” من إيطاليا.

ونبه السراج إلى عواقب استمرار الحرب في ليبيا التي ستقود إلى عدم إمكانية السيطرة على تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا وزيادة مخاطر الإرهاب مؤكدا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يحظى باعتراف دولي وهو ما يحتم التوجه نحو السياسي للأزمة في ليبيا واستبعاد نظيره العسكري.

وأضاف أن كافة الترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع الذي كان سيتوصل إلى الحل السياسي بوساطة البعثة الأممية إلا أن ما عبر عنه هجوم “الجنرال حفتر” على العاصمة طرابلس وشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عرقل الوصول إلى هذا الحل.

واستدرك السراج بالإشارة إلى إيمانه بمسألة جمع الليبيين بما فيهم “حفتر” للجلوس إلى طاولة الحوار للاستماع إلى كافة الأطراف دون استثناء مبينا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حدد شرطا واحدا فقط لعملية السلام وهو قبول المشاركين في هذه العملية لمبدأ اختيار الليبيين من يمثلهم ويقودهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قبل الحوار يا سراج افهم نقطتين ..ا
    لحوار يكون مع من ؟ وحول ماذا؟
    أنت لا تملك مقومات حكومة فضلا عن أن تكون رئيسا لحكومة ، ليس المال فقط الذي يصنع الحكومة، أنت مسير يا سراج ولست صاحب قرار ، فإذا كان حالك هكذا ، فكيف ستكون طرفا فاعلا في الحوار؟
    مع الأسف لن ترقى لهذا المستوى..
    أما موضوع الحوار فهو قضيةأخرى لا تقل في الأهمية عن الأولى ، .. فالكل يطالب بالحوار ، الكل يطالب بالحل السياسي والكل يدعوا إلى التهدئة .. بما فيهم المتطرفين والمطلوبين للعدالة وجماعة الإخوان وتنظيمات داعش والقاعدة وشورى ارهاب بنغازي والمليشيات في طرابلس ومصراتة.. فهؤلاء هم موضوع حوار اليوم لأنهم هم سبب المشاكل وسبب الخسائر والقتال وتقسيم البلاد وتشريد العباد وإخفاق كل العمليات السياسية ، بما فيها عملية الإنتخابات التي لطخ فيها الليبيون أصابعهم لترشيح حكومة البرلمان ، فإذا بهم يضربون بنتيجة هذه الإنتخابات عرض الحائط وينكرون ما كانوا يعرفون ويديرون ظهورهم لانتخابات الشعب الليبي الذي كون حكومة مدنية اسمها مجلس النواب ، ثم بعد ذلك يطالبون بالمدنية والحوار! مهازل تدعوا إلى الضحك والبكاء في آن واحد! فهل تحرك الجيش للقضاء على هؤلاء الضالين تعتبره عدوانا يا سراج؟
    وأخيرا يا سراج اعرف قدرك واترك عنك تصدر المشهد وأنت دون ذلك بمراحل..
    حسم الأمر ، ورفعت الأقلام وتحركت المدافع في انتظار تدمير ماتبقى من المخلفات ، لنبدأ عهد البناء في غياب أولئك المفسدين فلا بناء معهم ولا بناء إلا وقد سبقه هدم.

    رد