اجتماع لإدارة جهاز “النهر الصناعي” لبحث قضية الاعتداءات المتكررة

عقد أمس، اجتماعا، بموقع أجدابيا بين كلاً من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وناقش المجتمعون، قضية الاعتداءات المتكررة علي خطوط مياه النهر وللحد منها و اتخاذ الإجراءات القانونية والإجراءات الرادعة من قبل جميع الأجهزة الأمنية بالمدينة.

كما تم استعراض مقترح لحلول توفير بدائل عن الوصلات غير الشرعية مقدم من إدارة منظومة النهر لإزالة كل الوصلات المقامة بطرق غير مشروعة و إيجاد طرق أنسب حتى القضاء على ظاهرة الاعتداء على خطوط المياه.

وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المقترح مكونه من المهندس خالد ضبوح والمهندس محمد الضراط ومندوبين عن : الشركة العامة للمياه والمجلس التسيري لبلدية إجدابيا والأمن الداخلي والشرطة الزراعية.

