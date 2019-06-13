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باشاغا: حكومة الوفاق ترفض الحوار مع حفتر

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين من المجتمع الدولي بمقر الإتحاد الأوروبي بتونس.

داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي ضم عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا كان من ضمنه سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية وسفير مملكة إسبانيا ومملكة هولندا وجمهورية فرنسا ونائب سفير المملكة المتحدة وسفير جمهورية إيطاليا.

وتمت مناقشة الحلول الممكنة من أجل إنهاء ماوصفه باشاغا بـ”الاعتداء” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا التي تسبب بها حفتر بعد أن كانت عملية الاستقرار في تطور مستمر بحسب تعبيره.

وبخصوص عملية الحوار مع أعيان المنطقة الشرقية جدد باشاغا تعبيره عن موقف حكومة الوفاق بخصوص الترحيب بأي عملية حوار مباشرة مع ممثلي المنطقة الشرقية ورفض الحوار مع “حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بعد أن ، زاعماً بأن الاخير غير مستعد للحوار وأنه لايكترث إلا بمصالحه الشخصية حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المشير خليفة حفتر لا يتفاوض مع مجرمين مطلوبين للقضاء العسكرى مثلك انت والسراق وليس لكم اى شرعية لان مجلس نواب الشعب لم يمنحكم الثقة طبقا لاتفاق الصخيرات الذى سقط بانسحاب 4 من المجلس الرئاسى وبالتالى غياب التوافق اللازم لاتخاذ اى قرار لهذا قال الرئيس المصرى انه لا شرعية الا لمجلس النواب قضى الامر وانتهى الدرس ياغبى استعد للكلبشات فى وقت للقبض عليك من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة القريبة جدا منك انت فين وحفتر فين الحوار معاك مع المدعى العسكرى

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  • باشاغا غبى جدا مثل اى مصراطى واطى يكذب ثم يكذب هو مين اللى كلب يتحاور مع مجرم مثلك فالمشير طلب القبض عليك كمجرم حرب وستجد من يتحاور معك فى المحكمة العسكرية اما المشير حفتر فلا يتحاور مع امعات تافهة مثلك هو يتحاور مع ابناء القبائل الليبية الشرفاء ليأمروا جيشهم الوطنى بتحقيق مطالبهم فى بناء دولة مستقلة دولة الكرامة فهم اولى بالحوار بعد ان ضحوا بخيرة ابناءهم من اجل الوطن اما الخائن والخسيس والتيس باشاغا فنهاينه محتومة نهاية سوداء

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