تركيب جهاز أشعة جديد في مستشفى غات

أعلن محمد زنقاح نائب مدير مستشفى غات الانتهاء من تركيب جهاز تصوير أشعة حديث “X RAY”.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمستشفى إلى تركيب الجهاز بقسم الأشعة لإنهاء معاناة سنوات بسبب عدم توفر جهاز حديث وكثرة أعطال الجهاز القديم.

وأضاف البيان أن السكان اضطروا في السابق للسفر مسافات طويلة خارج البلدية فيما ستكون الآن خدمات التصوير بقسم الأشعة متاحة في أي وقت بالمستشفى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه بلدية غات كارثة طبيعية تتمثل في الفيضانات والسيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تسببت بغرق المنازل وتشريد أهلها.

هذا وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجيش الوطني بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة فتح جسرين جويين لإيصال السيولة النقدية والمساعدات للسكان.

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