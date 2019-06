“السيسي” يبحث مع “صالح” آخر مستجدات الأزمة الليبية

المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” صباح اليوم الخميس بقصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة الرئيس المصري ” عبدالفتاح السيسي.

وبحث رئيس مجلس النواب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ” آخر المستجدات بالمنطقة بشكل عام وآخر مستجدات الشأن الليبي خاصة والعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليبيا ومصر.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر على كافة المستويات والأصعدة مثمناً وقوف مصر إلى جانب لشعب الليبي.

وأكد الرئيس ” عبدالفتاح السيسي ”لرئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء علي العناصر والتنظيمات الإرهابية، وبأن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء بناءً على دعوة من الرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” لبحث آخر المستجدات في ليبيا والمنطقة.

