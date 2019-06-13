صيانة الشبكة الكهربائية جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة وشحن دائرة الهضبة جنوب طرابلس رقم 2 جهد 220 كيلو فولت ما بين البرجين رقم 12و13.

وأكدت الشركة في بيانها إجراء عملية الكشف على خط بئر الأسطى ميلا جهد 400 كيلو فولت الذي تعرض للفصل يوم الثلاثاء الماضي إلا أن أعمال الصيانة لم تستمر به بسبب تعرض الفرق الفنية لإطلاق الرصاص فاضطرت لمغادرة موقع العمل على الفور.

وأضاف البيان أن إدارة صيانة الجهد العالي في الشركة تسعى من خلال التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين الموقع والسماح لفرق الصيانة بالدخول لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على الخط.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة من قبل فنيي ومهندسي إدارة صيانة الجهد 220 كيلو فولت.

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