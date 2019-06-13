قسم الولادة بمستشفى الأطفال ببنغازي يستلم عدد من الأجهزة الطبية

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- تسلّم قسم حديثي الولادة بمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، عدد 12 حضانة وعدد 5 شاشات خاصة بقياس نسبة الأكسجين والحرارة والضغط.

وقالت استشارية طب الأطفال منى المنقوش إن توقيت توفير هذه الأجهزة جاء مناسباً، نظرًا لما كان يُعانيه القسم والأطقم الطبية فيه من نقص في عدد الحضانات والشاشات، إضافة إلى قرب انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة القديمة.

وأضافت المنقوش أن القسم كان يعمل بعدد 4 شاشات موزعة على عدد 24 حالة، وهو أمر مربك ويتسبب في تأخير علاج الأطفال، مُشيدة في الوقت ذاته بجهود إدارة المستشفى في توفير أجهزة جديدة لتغطية العجز في الأقسام ككل.

وأوضحت المنقوش أن قسم حديثي الولادة، يُغطي مدينة بنغازي والمدن والمناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، كون تلك المناطق تفتقد لأطباء استشاريين واختصاصيين.

وكشفت المنقوش أن القسم سيتسلّم خلال الفترة القادمة، جهاز “ايكو” جديد، مطالبة بسرعة تغطية العجز في الأدوية العلاجية، وتوفير أطقم تمريض لتخفيف العبء على المتواجدين حالياً. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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