الخدمات الضمانية المرج تستعد للاحتفال باليوم الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي

المرج 13 يونيو 2019 (وال)- عقد بمكتب الخدمات الضمانية المرج، اجتماعاً تحضيرياً للاحتفال السنوي الخاص باليوم الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يُصادف الأول من شهر يونيو من كل عام.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء بقاعة الاجتماعات، بحضور المتقاعدين، تنظيم عديد المحافل الخاصة بهذا الحدث الضماني، وأبرزاها الحفل الخاص بالمناسبة الذي سيُقام بحضور عديد الشخصيات الاعتبارية والمثقفين والمهتمين وأصدقاء الصندوق، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية واجتماعية، بتنظيم من شريحة المتقاعدين والمشايخ والحكماء ببلديتي المرج وجردس العبيد، برعاية صندوق الضمان الاجتماعي المرج.

والجدير بالذكر، إن الأول من شهر يونيو من كل عام، يُصادف ذكرى اليوم الوطني الذي حل فيه قانون رقم (13) لسنة 1980 م، والذي يقضي بمنح المتقاعد والمشمول بالخدمة الضمانية، معاشات شهرية ثابتة عوضاً عن نظام المكافآت.

وبصدور هذا القانون، فقد كفّل الحماية للفرد والرعاية في حالات الشيخوخة، والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل وانقطاع سُبل العيش. (وال- المرج) أ ف / ر ت

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