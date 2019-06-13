النهر الصناعي: لا صحة لأنباء انقطاع المياه عن بنغازي

نفى جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص انقطاع الإمداد المائي عن مدينة بنغازي.

المكتب الإعلامي للجهاز قال في بيان له أمس، إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل، هي للمحطة خمسة وأربعين زائد ستمئة التي تعرضت للعبث من قبل أحد المواطنين، حيث قام بحفر في جدارها الخرساني، لتركيب وصلة غير شرعية

وأكد المكتب أنه لا يوجد أي تسريب في المحطة، وأن الإمداد المائي مستمر، منبها إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات، واستقاء المعلومة من الموقع الرسمي للجهاز.

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