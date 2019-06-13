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أمن الرياينة تحصر العمال الوافدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت مديرية أمن الرياينة في إجراءات حصر العمالة الوافدة داخل المدينة تنفيذا لتوجيهات صادرة من مدير الأمن بالخصوص.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى قيام عناصر مركز شرطة الرياينة بالتنسيق مع أعضاء من جهاز المخابرات العامة وقسم البحث الجنائي بعملية الحصر بعد إعطاء الفرصة لأصحاب العقارات المستأجرين بتسجيل بيانات المقيمين لديهم من العمالة لدى مركز شرطة.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية للعمالة داخل المدينة للحفاظ على الأمن داخلها ومحاربة ضعاف النفوس من الذين قد يستغلون هذه العمالة لأغراض غير نبيلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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