أمن الرياينة تحصر العمال الوافدة

شرعت مديرية أمن الرياينة في إجراءات حصر العمالة الوافدة داخل المدينة تنفيذا لتوجيهات صادرة من مدير الأمن بالخصوص.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى قيام عناصر مركز شرطة الرياينة بالتنسيق مع أعضاء من جهاز المخابرات العامة وقسم البحث الجنائي بعملية الحصر بعد إعطاء الفرصة لأصحاب العقارات المستأجرين بتسجيل بيانات المقيمين لديهم من العمالة لدى مركز شرطة.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية للعمالة داخل المدينة للحفاظ على الأمن داخلها ومحاربة ضعاف النفوس من الذين قد يستغلون هذه العمالة لأغراض غير نبيلة.

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