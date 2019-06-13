سالفيني يطالب منظمة سي وتش بإنزال 52 مهاجراً في ميناء طرابلس

حذر وزير الخارجية الإيطالي، ماتيو سالفيني، سفينة سي وتش التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، حذرها من وضع حياة مهاجرين غير قانونيين تحت الخطر، بسبب عدم إنزالهم في أقرب ميناء.

وقالت وكالة أكي الإيطالية، إن تحذير سالفيني جاء على خلفية طلبه من المنظمة إنزال اثنين وخمسين مهاجر أنقذتهم قبالة سواحل مدينة الزاوية إلى نقطة الإنزال في مدينة طرابلس، باعتباره الميناء الأقرب لاستقبال المهاجرين.

وأضافت الوكالة نقلا عن سالفيني أن السفينة غير القانونية تبعد أكثر من مئة ميل عن سواحل مالطا وجزيرة لامبيدوزا، وأن السلطات الليبية حددت ميناء طرابلس كأقرب نقطة للإنزال.

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