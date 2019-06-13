إيطاليا تمنح اليونيسف مليوني يورو لحماية المهاجرين القصر في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، عن منح منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، مليوني يورو، لصالح صندوق دعم أفريقيا، وذلك بهدف حماية المهاجرين القـصر في ليبيا، وتحسين ظروفهم الصحية.

وقالت هيئة التعاون الإنمائي بالخارجية الإيطالية، إن المشروع ينطوي على إنشاء مراكز استقبال للأطفال المعرضين للخطر في طرابلس، لضمان حصولهم وأسرهم على مكان آمن، فضلا عن تدخلات في مجالات الصحة والنظافة، بما في ذلك تقديم العلاج للأطفال على وجه الخصوص، من خلال توفير الأدوية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتنقية المياه في المناطق المعرضة للخطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا