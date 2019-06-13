صالح:مصر داعمة لجهود الجيش الوطني

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات في المنطقة وتطورات الشأن الليبي وسبل تعزيز العلاقات.

وأكد صالح خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الخميس في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من السيسي على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر على كافة الصعد مثمنا وقوف الجانب المصري مع نظيره الليبي وعدم تغيير موقف الحكومة المصرية الداعم للجيش الوطني وحملاته للقضاء على الإرهابيين.

وأضاف أن إرادة الشعب الليبي هي المقدرة ويجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة على الجميع.

بدوره جدد السيسي دعمه للشرعية الفعلية لمجلس النواب المنتخب من الشعب ليكون الممثل الشرعي له.

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