اخبار ليبيا الان

صالح:مصر داعمة لجهود الجيش الوطني

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات في المنطقة وتطورات الشأن الليبي وسبل تعزيز العلاقات.

وأكد صالح خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الخميس في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من السيسي على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر على كافة الصعد مثمنا وقوف الجانب المصري مع نظيره الليبي وعدم تغيير موقف الحكومة المصرية الداعم للجيش الوطني وحملاته للقضاء على الإرهابيين.

وأضاف أن إرادة الشعب الليبي هي المقدرة ويجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة على الجميع.

بدوره جدد السيسي دعمه للشرعية الفعلية لمجلس النواب المنتخب من الشعب ليكون الممثل الشرعي له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • واجب على مصر رد الجميل للجيش الليبى الذى شارك فى حرب اكتوبر المجيدة وكانت ليييا عمق استراتيجى لمصر اتناء المعركة وشارك القذافى فى تكريم ابطال اكتوبر يوم 16 اكتوبر 1973 ووجب على مصر ان تشارك الجيش الليبى فى معركة الغبور نحو المستقبل والقضاء على الاخوان المفسدين عدونا المشترك

    رد