مديرية أمن توكرة تُقيم مراسم تأبين عقيد عوض منصور السعيطي

توكرة 13 يونيو 2019 (وال)- أقامت مديرية أمن توكرة، مراسم تأبين لــمساعد الشؤون الأمنية بالمديرية عقيد عوض منصور السعيطي.

هذا وقد حضر حفل التأبين الذي أقيم أمس الأربعاء، مدير أمن توكرة ومساعد الشؤون العامة بالمديرية، وعدد من الشخصيات والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات الأمنية، إلى جانب لفيف من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفي المديرية، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية توكرة, وأهالي وذوي ورفاق وجيران الفقيد.

وتخللت مراسم التأبين إلقاء عديد الكلمات التي أثنت على الفقيد و دوره الأمني البارز وتفانيه و إخلاصه اللامتناهي في العمل .(وال- توكرة) ر س/ ر ت

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