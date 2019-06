المتوسط:

باشرت مديرية أمن الرياينة، بحصر العمالة الوافدة داخل المدينة بناء على تعليمات مدير الأمن بحصر هذه العمالة.

وقام أعضاء مركز شرطة الرياينة وأعضاء قسم البحث الجناني وبالتعاون مع أعضاء من المخابرات العامة بعملية الحصر للعمالة الوافدة داخل مدينة الرياينة بعد إعطاء الفرصة لأصحاب العقارات المستأجرين بتسجيل بيانات المقيمين لديهم من العمالة لدى مركز شرطة.

