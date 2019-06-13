سقوط طائرة من نوع L39 تابعة للكلية الجوية مصراتة في الدافنية ومصرع طيارها

ليبيا – أكد شهود عيان لصحيفة المرصد اليوم الخميس سقوط طائرة تدريب من نوع 39 تابعة للكلية الجوية مصراتة في المدخل الغربي للمدينة بمنطقة الدافنية.

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شهود العيان أكدوا بأن الطيار مجهول الهوية حتى الان قد قتل داخل الطائرة لحظة سقوطها ، مبينين بأن النيران ظلت مشتعلة بالطائرة حتى وصول فرق الدفاع المدني .

هذا وقد اعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة إصابة طائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة حاولت قصف مواقع تمركز القوات المسلحة في طرابلس ، مبينةً بأن الطائرة سقطت بسبب الاصابة وهي في طريق العودة إلى مدينة مصراتة.

يشار إلى أن طائرة التدريب 39 تم تطويرها بالكلية الجوية مصراتة لتحمل القنابل وتقصف مواقع القوات المسلحة بعد فقدانهم لطائرتي الميراج التي سقطت الاولى في محيط قاعدة الوطية وفر طيارها فيما سقطت الاخرى في منطقة الهيرة وتم أسر طيارها المرتزق.

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