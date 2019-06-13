الأمم المتحدة: سنلاحق مخترقي حظر الأسلحة

تلقت لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا إحاطة من نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، حول القضايا المتعلقة بعمل اللجنة، وتحديدا فيما يتعلق بنقل الأسلحة والعتاد إلى ليبيا منذ الرابع من أبريل ألفين وتسعة عشر، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.

وتلا ذلك نقاش بين ويليامز وأعضاء اللجنة وفريق الخبراء.

كمااستمعت اللجنة إلى عرض قدمه منسق فريق الخبراء بشأن التقرير المقدم للفريق والمعلومات التي جمعها الفريق منذ تقديم التقرير المؤقت إلى اللجنة في الثاني من مايو ألفين وتسعة عشر حيث ركز العرض، على جملة أمور، أبرزها التطورات الأخيرة في النزاع المستمر في ليبيا ورصد الأفعال التي تستلزم ملاحقات لمرتكبيها إضافة إلى مراقبة ورصد تنفيذ حظر الأسلحة، وتحديد أي خروقات تمت بشأنه، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمنع الصادرات غير المشروعة من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا ، وتنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر.

وكررت اللجنة تأكيدها على أهمية مراقبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار حظر توريد الأسلحة بانتظام

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