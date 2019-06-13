الصليب الأحمر: 90 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب في طرابلس

ترجمة خاصة 218

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن آخر التطورات الإنسانية في العاصمة طرابلس بعد بدء الحرب فيها منذ أكثر من شهرين.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الخسائر تتزايد بشكل مطرد في الأجزاء الشرقية والجنوبية من العاصمة التي يقدر عدد النازحين منها بـ90 ألف شخص فيما يتوقع أن عشرات الآلاف منهم ما زالوا محاصرين في أحيائهم مبينا وجود مخاطر جمة على العاملين في المجال الطبي لمساعدة الجرحى.

من جانبها أكدت رئيسة مكتب اللجنة في العاصمة طرابلس “دانييل حانون بيرت” أن القصف العنيف والغارات الجوية أمور شائعة للغاية منذ أوائل أبريل ليشمل القتال العنيف في أجزاء من طرابلس هجمات مباشرة أو عشوائية ضد المدنيين وممتلكاتهم وهجمات ضد منظومات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الطبية الضرورية لبقاء السكان المدنيين ما قد يعرض مئات الآلاف من الناس للخطر.

وأضافت أن التصعيد الأوسع قد يؤدي إلى أزمة إنسانية لا رجعة فيها لمن يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية أو في المناطق الأكثر هدوء لأن الناس سييجدون صعوبة متزايدة في متابعة حياتهم مشيرة إلى أن القتال في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان يبقى الشغل الشاغل للجنة لا سيما بعد أن تضاعف عدد النازحين من ديارهم 3 أضعاف على الأقل خلال شهرين فقط.

وحذرت “بيرت” من المخاطر المميتة للسكان في حال عدم احترام الرعاية الصحية المحايدة والنزيهة بشكل عام إذ قد تنعكس التهديدات ضد العاملين في الرعاية الصحية وتأخرهم في تقديم خدماتهم على مصير الإمدادات الطبية والنقل ووصول الناس من دون عوائق لتلقي الرعاية الصحية.

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