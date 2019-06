الوضع الاقتصادي على أجندة “السراج” و”الكبير”

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، متابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة للتخفيف من معانة النازحين، وإجراءات علاج الجرحى والمصابين في الداخل والخارج وحل عدد من المختنقات.

