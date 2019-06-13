بعد فشل تدخلهم بالشأن الليبي .. المرزوقي : إذا سقطت طرابلس سيصل الحريق إلى دول المغرب العربي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الجمهورية التونسية السابق المنصف المرزوقي أنه إذا سقطت طرابلس في أيدي القوات التابعة لحفتر فإن شرارة “الحريق القادم من اللامسؤولين في المشرق” ستنتقل إلى تونس وما وراءها لتهدد الأمن القومي المغاربي، حسب وصفه .

المرزوقي أشار – في مقابلة مع حلقة (2019/6/12) من برنامج “بلا حدود”- إلى ضرورة إحياء اتحاد المغرب العربي لتحصين المنطقة المغاربية أمام أي تدخل أجنبي.

وأتهم المرزوقي خلال لقائهحفتر بتلقي الدعم الإقليمي والمتمثل في المدرعات والطائرات والأسلحة من دول إقليمية وفقاً لقوله، متمنيا التوصل إلى حل سياسي غير عسكري، مستبعدا أن يكون حفتر جزءا من هذا الحل لأنه هو العقبة الرئيسية للتسوية في ليبيا وينقض دائما الاتفاقات المبرمة معه، حسب قوله .

أما عن المشهد السياسي في تونس؛ فأوضح الرئيس التونسي السابق أنه هو والأطراف الحليفة له تمكنوا خلال فترة حكمهم من تحقيق نجاحات سياسية، تتمثل في كتابة دستور وطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإقرار الحريات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار إلى أن ثمار هذه المرحلة تتعرض للخطر من منظومة الحكم الحالية التي جاءت بعدهم، والتي لم تقدم شيئا في الملف الاقتصادي الذي تعهدت للناخبين بحل مشاكله، كما أنها صارت تشكل خطرا على الحريات، وتنذر بعودة التهديد بالتعذيب، معتبرا استمرارها في الحكم خطرا على الديمقراطية التونسية.

وذهب المرزوقي إلى أن البديل يتمثل في حكومة تفرزها الانتخابات المقبلة، ويكون همها الأول النهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، للتمكن من تحقيق أهداف الثورة واستعادة زخمها في الشارع التونسي.

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