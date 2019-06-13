حاله الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس بليبيا

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- توقع خبراء الأرصاد بشأن حالة الطقس ليوم الخميس في ليبيا، بأن تشهد اعتدال في دراجات الحرارة على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير حتى القره بوللي، واستمرار الأجواء مرتفعة الحرارة بباقي مناطق الشمال الغربي.

هذا وتشهد درجات الحرارة أكثر اعتدالاً اليوم الخميس بالساحل الغربي الممتد من رأس أجدير حتى القره بوللي، حيث لا يتجاوز أقصاها 34 درجة، نتيجة لقدوم كتلة هوائية باردة، وذلك تزامناً مع تغير اتجاه الرياح للقطاع الشمال الغربي.

وكشف خبراء الأرصاد في تقرير إنه من المتوقع تواصل الأجواء مرتفعة الحرارة بباقي مناطق الشمالي الغربي، بالإضافة إلى الخليج ومناطق الوسط والجنوب، حيث تكون في مستويات أربعينية بعديد الجهات.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة لا تزال عالية بمناطق الشمال الشرقي، لكنها أكثر اعتدالاً “خصوصاً بأقصى السواحل الشرقية”، وتتراوح إجمالاً من 30 إلى 37 درجة.

فيما تكون السماء عموماً من صافية إلى غائمة جزئياً، بسُحب عالية ومتوسطة قليلة الفاعلية، وتوقعات هطول الأمطار متواضعة، وتنحصر بأقصى غرب الحمادة ومناطق محدودة من الشمال الغربي.

وتكون حالة الرياح شمالية غربية بأقصى الشمال الغربي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بالدواخل الغربية، والخليج والوسط والجنوب الغربي، سرعتها خفيفة إلى معتدلة وقد تنشط وتثُير الغبار والأتربة بمناطق الوسط والخليج، فيما تكون خفيفة وتهب من القطاع الغربي إلى الشمالي الغربي بالشمال والجنوب الشرقيين.

وبحسب التقرير فإن حالة البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب بالخليج والساحل الشرقي، ويميل للاضطراب بالسواحل الغربية خصوصاً أقصى الساحل، ويكون ارتفاع الموج يتراوح من 0.25 إلى 0.75 متر. (وال – بنغازي) ر س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال