سلامة: لا تهمشوا أهل الجنوب

غسان سلامة: أهل الجنوب حريصون على وحدة البلاد وبناء الدولة ومؤسساتها فلا تهمشونهم ولا تصموا آذانكم عن سماع أصواتهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية