سلامة: لا تهمشوا أهل الجنوب

غسان سلامة: أهل الجنوب حريصون على وحدة البلاد وبناء الدولة ومؤسساتها فلا تهمشونهم ولا تصموا آذانكم عن سماع أصواتهم
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ليبيا بـ”مرتبة صادمة” في الأمن والسلام
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
شكري: يجب إنهاء حالة الإنفلات السياسي في ليبيا
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
حاله الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس بليبيا
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
البدء في تدشين مخيم للاجئين في غات
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك