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سلامة: لا تهمشوا أهل الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غسان سلامة: أهل الجنوب حريصون على وحدة البلاد وبناء الدولة ومؤسساتها فلا تهمشونهم ولا تصموا آذانكم عن سماع أصواتهم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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