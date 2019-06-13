الخارجية المصرية: يجب إنهاء حالة الانفلات السياسي في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية العمل المشترك على كافة المستويات بين مصر وتونس والجزائر ودول الجوار الليبي والأمم المتحدة لدعم التسوية فى ليبيا ومواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلًا وموضوعًا وإنهاء حالة الانفلات السياسي .

شكري دعا خلال كلمته فى المؤتمر المشترك مع وزيري تونس والجزائر وفقاً لصحيفة ” اليوم السابع ” الأمم المتحدة للاتصالات مع كافة الأطر اف الليبية سعيًا لاستئناف المفاوضات وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ ليبيا فى أقرب وقت ممكن.

فيما قال وزير خارجية تونس: “اتفقنا مع مصر والجزائر على مساعي مشتركة لحل أزمة ليبيا” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية