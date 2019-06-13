المركز الوطني للامتحانات يصدر تعميماً حول نظم الدراسة والامتحانات

أفاد المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم المفوضة، في تعميم له حول نظم الدراسة والامتحانات، بأن استئناف الدراسة للعام الدراسي الحالي لجميع السنوات كانت في التاسع من يونيو الجاري، على أن تجرى الامتحانات

النصفية لسنوات النقل أثناء الحصص الدراسية ابتداء من الخامس عشر من يونيو الجاري، وأن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهم يوم السابع من يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية في الحادي والعشرين من يوليو.

على أن تبدأ امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادة الثانوية في الثالث والعشرين من يونيو، في حين تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بالداخل في الثامن عشر من أغسطس المقبل .

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