السراج: من الظلم الاستمرار في حظر السلاح على قواتنا لا أحد يساعدنا

ليبيا – رأى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن حظر توريد الأسلحة إلى بلاده ينبغي أن يفرض على كلا طرفي النزاع العسكري الراهن في ليبيا أو لا يفرض على أحد،على حد وصفه.

السراج قال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز 24 الاخبارية الايطالية ونقلتها وكالة “آكي”الإيطالية اليوم الخميس :”من الظلم الاستمرار في هذا الحظر العسكري لا أحد يساعدنا ، بينما على الجانب الآخر تستمر الإمدادات العسكرية في الوصول”، وذلك في إشارة إلى قوات المسلحة الليبية.

واضاف رئيس المجلس الرئاسي :”تعين أن تكون هناك عدالة تطبيق الحظر على الجميع أو لا على أحد”.

صور وفيديو | مؤكداً وصول الأسلحة التركية .. لواء الصمود يتوعد بالقتال حتى ترهونة والرجمة

يشار إلى أن قوات الوفاق قد تلقت دعما من تركيا لم يذكره السراج خلال مقابلته والذي تمثل في وصول 40 مدرعة تركية وطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مضادة للمدرعات ، وقد وصلت هذه الشحنات على مرأى الجميع على متن سفينة رست في ميناء طرابلس يوم 18 مايو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية