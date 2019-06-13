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السراج: من الظلم الاستمرار في حظر السلاح على قواتنا لا أحد يساعدنا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن حظر توريد الأسلحة إلى بلاده ينبغي أن  يفرض على كلا طرفي النزاع العسكري الراهن في ليبيا أو لا يفرض على أحد،على حد وصفه.

السراج قال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز 24 الاخبارية الايطالية ونقلتها وكالة “آكي”الإيطالية اليوم الخميس :”من الظلم الاستمرار في هذا الحظر العسكري لا أحد يساعدنا ، بينما على الجانب الآخر تستمر الإمدادات العسكرية في الوصول”، وذلك في إشارة إلى قوات المسلحة الليبية.

واضاف رئيس المجلس الرئاسي :”تعين أن تكون هناك عدالة تطبيق الحظر على الجميع  أو لا على أحد”.

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يشار إلى أن قوات الوفاق قد تلقت دعما من تركيا لم يذكره السراج خلال مقابلته والذي تمثل في وصول 40 مدرعة تركية وطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مضادة للمدرعات ، وقد وصلت هذه الشحنات على مرأى الجميع على متن سفينة رست في ميناء طرابلس يوم 18 مايو الماضي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يستحق السراج جائزة نوفل فى الكذب الساذج الا يعرف هذا الامعة من نفسه والكل يسخر منه ومن تفاهته فالمخابرات الغربية تعرف الحقائق على ومسجلة صوت وصورة واعترف بها سلامة المنحاز للارهاب بوصول دعم من تركيا وايران بكميات كبيرة من الاسلحة ولكنها لم تغير الموازين على الارض فالغبرة بوجود قوات نظامية عسكرية للجيش الوطنى مدربة على اعلى مستوى فى مواجهة مليشيات غبية تضرب عشوائيا كما راينا الدبابة المليشيات التى قصفت مسجد فى مناطق تحت سيطرتها بالاضافة الى غضب الله على المنافقين امثالك ونصره لعباده الصادقين المخلصين والمتنطعين الذى يدافعون عنك وعدهم رسولنا الكريم بالهلاك وراينا هذا الاعجاز النبوى الذى ازهل العالم فى البواغيز بسوريا للدواعش وللاخوان فى مصر وللقاعدة والدواعش فى بنغازى ودرنة والهلال النفطى والجنوب واليوم فى طرابلس حيث تصرخون وتلهثون وتبحثون عن منقذ انتى الدرس ياسراج ياغبى

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