المستشفى الجامعي بطرابلس يجري عملية لإزالة ورم خبيث في الرأس

أجريت بمستشفى الجامعي في العاصمة طرابلس، عملية جراحية لإزالة ورم خبيث في الرأس لمريض يُعاني من ورم في الفص الأمامي الأيسر للدماغ.

هذا وقد تكللت العملية التي أجراها استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس القسم الدكتور فيصل بن طالب، والفريق الطبي المرافق له بالنجاح التام خلال الأيام الماضية، وقد استمرت العملية التي استمرت لمدة “6” ساعات، أجريت لمريض يُعاني من ورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر للدماغ تسمي طبياً “G.B.M”.

وقال الأطباء إنه عند حضور المريض للمستشفى، كان في حالة غيبوبة تامة، ويُعاني من ضعف في حركة الأطراف، وبعد الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء، تقرر إجراء العملية بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياته لإزالة الورم، وكللت بالنجاح بفضل جهود الأطباء بينهم رئيس قسم التخدير الدكتور عبد العزيز الخوجة، والعناصر الطبية المساعدة لحرصهم على ضمان نجاح العملية.

وأضاف الأطباء أن حالة المريض تماثلت للشفاء التام، بعد اليوم الرابع من تواجده في غرفة العناية الجراحية، وبعد أسبوع من إجراء العملية منح له إذن خروج وغادر المستشفى على أن يُراجع في العيادات الخارجية.

والعملية التي أجراها نخبة من الأطباء الليبيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية، تُعتبر انجاز طبي لصالح المستشفى، رغم ضعف الإمكانيات التي يُعاني منها القسم، وبرغبة الأطباء لتقديم الأفضل كللت بالنجاح التام لإنقاذ حياة المريض.

وأكد الأطباء أنه حال توفير الإمكانيات اللازمة، فإن لديهم القدرة على إجراء أكبر العمليات الجراحية في تخصص جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ليساهموا بشكل مباشر في تخفيف عبء مصاريف إجرائها في مصحات القطاع الخاص، التي أثقلت كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتحقيق نقلة نوعية في هذا التخصص الدقيق.

