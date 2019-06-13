الرقابة الإدارية تبحث “أزمة الوقود” بالمنطقة الغربية

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس نصر حسن، أزمة الوقود في المنطقة الغربية، وذلك خلال لقائه الأربعاء، عضو مجلس النواب الذي اختير رئيسا للمجلس بطرابلس، الصادق الكحيلي.

وقالت الهيئة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الطرفين تطرقا خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس، إلى بعض التشريعات والقوانين التي من شأنها تسهيل مهام الرقابة الإدارية.

وشدد الكحيلي على أهمية دور الرقابة الإدارية في متابعة عمل المؤسسات العامة.

يشار إلى أن طرابلس ومدنا أخرى تعيش أزمة وقود منذ أيام وعدت الجهات المسؤولة بحلحلتها في المدة القريبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية