استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني، وبحث اللقاء مستجدات الوضع الأمني وتداعيات العدوان الذي يستهدف العاصمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجدد السفير موقف بلاده الرافض للانقسامات، مؤكداً أن لا حل عسكري للأزمة الليبية.

