الإمارات وألمانيا تتفقان على إنشاء منتديات لتبادل وجهات النظر حول ليبيا

ذكر بيان إماراتي ألماني مشترك، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وام” أن الجانبين اتفقا على التزامهما بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم، وسيعملان على إنشاء منتديات لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية مثل إيران، واليمن، وليبيا، ومنطقة الساحل”.

وفيما يتعلق بإيران، فإن الإمارات وألمانيا تعربان عن قلقهما إزاء تزايد التوتر في المنطقة، وتدعوان إيران للعب دور بناء، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية”.

