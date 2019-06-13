مساع لحل مشكلة “سقف السحب” في بني وليد

عقد رئيس المجلس البلدي بني وليد، سالم انوير، الأربعاء، اجتماعا موسعا مع المدراء العامين لمصرف الجمهورية بفرعيه سوف الجين وبني وليد بالإضافة لمدير فرع المصرف الأهلي.

وتطرق انوير خلال الاجتماع إلى آلية تذليل الصعوبات أمام عملاء المصارف وتحديد سقف السحب بما يضمن حقوق كافة العملاء.

وخلص الاجتماع إلى أن فرع المصرف الأهلي في المدينة سيمكن عملاءه من سحب 600 دينار لكل فرد، بالإضافة إلى إمكانية صرف نفس القيمة على الحساب دون رصيد اعتبارا من الاحد المقبل، بينما سيخصص مصرف الجمهورية فرع بني وليد 750 دينارا لكل فرد، أما الجمهورية فرع سوف الجين سيخصص 700 دينار لكل عميل بعد أن يتم إيداع مرتبات شهر مايو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية