ذكرت مديرية أمن بني وليد، اليوم الخميس، أن حريقًا اندلع أمس الأربعاء داخل المدينة، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة التي قاربت “43” درجة مئوية.

وأضافت مديرية أمن بني وليد أن فريق الإطفاء التابع لهيئة السلامة الوطنية سارع لإخماد الحريق الذي شبّ في وادي البلاد، مناشدًا في الوقت ذاته المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اندلاع حريق في المدينة.

