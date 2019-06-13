مجلس قبائل العجيلات يُشيد بقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشاريع خدمية في منطقتي العجيلات والجديدة

العجيلات 13 يونيو 2019 (وال)- أشاد المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات اليوم الخميس، بقرارات دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، بتنفيذ عدة مشاريع خدمية لمنطقتي العجيلات والجديدة، وتوفير السيولة للمصارف العاملة بالمنطقتين، وتوفير السلع التموينية للجمعيات الاستهلاكية.

وأعرب المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات – في بيان – عن شكره وامتنانه لدولة الرئيس على حسن الاستقبال والترحيب بالوفد الاجتماعي لقبائل العجيلات الذي قام بزيارة لمقر الحكومة في منطقة قرنادة مؤخرًا.

وأضاف المجلس – في بيانه – أن الخطوة جاءت في الوقت الذي تمر فيه البلاد من ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية صعبة، وما يُعانيه المواطن من ظروف الحياة الأمنية والاقتصادية، ومن نقص السيولة وغلاء الأسعار، ونظرًا للظروف التي مرت بها منطقة العجيلات في السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات، يتقدم بالشكر لدولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، على حسن الاستقبال والترحيب، بالوفد الاجتماعي لقبائل العجيلات الذي قام بزيارة عمل لدولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، والتي تم فيها إصدار عدة قرارات بينها تنفيذ عدة مشاريع خدمية لمنطقتي العجيلات والجديدة، وتوفير السيولة للمصارف العاملة بالمنطقتين، وتوفير السلع التموينية للجمعيات الاستهلاكية.

وثمن المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات – في بيانه – الخطوات الجريئة والشجاعة بخصوص إصدار مجلس الوزراء الحكومة المؤقتة قرارات إدارية بشأن تشكيل لجنة تسييرية لمنطقتي العجيلات والجديدة، والتي لاقت تأييدًا بالإجماع من أهالي قبائل العجيلات.

وأوضح المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات، أن المجلس يتحمل المسئولية الاجتماعية والإدارية، مطالبًا أعضاء اللجنة التسييرية المكلفين بمباشرة أعمالهم فورًا، وأن أي كلام غير هذا عاري عن الصحة.

وأشار المجلس إلى إدراكه للمسئولية الاجتماعية والقانونية لذلك، ومن ثم فإنه يُزكي ويُؤيد القرارات التي أصدرتها الحكومة الليبية المؤقتة.

واختتم المجلس – بيانه – بالتأكيد على إنه لم يُخول أي شخص مهما كانت صفته، بالتحدث نيابة عن قبائل العجيلات، أو الجلوس مع حكومة الوفاق غير الدستورية المدعومة دوليًا، مجددًا دعمه وبكل قوة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب. (وال- العجيلات) ع ع/ ر ت

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