اتحاد طلبة كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي يكرم مدير إدارة الخدمات الصحية

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال) – كرم رئيس اتحاد طلبة كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي حمد السعيطي مع عدد من أعضاء الاتحاد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر مختار الكاديكي تقديرا لجهوده في خدمة الوطن والمواطن.

وتم بعد التكريم عقد حلقة نقاش حول دور الإدارة في القطاع الصحي وأهمية هذا التخصص في النقلة النوعية التي تمر بها برامج الرعاية الصحية الأولية في مدينة بنغازي بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام.

كما تم الاطلاع على أسباب تسمية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة العام 2019 م عام الرعاية الصحية الأولية، وأهميتها كقاعدة رئيسية للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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