أمجد الورفلي لـ “وال” : مركز إيواء قنفوذة استلم “200” مهاجر

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- كشف رئيس مكتب الإعلام والناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الخميس، عن استقبال مركز إيواء قنفوذة عدد “200” مهاجر.

وقال أمجد الورفلي- في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن مركز إيواء قنفودة شهد أمس الأربعاء، استقبال عدد كبير من المهاجرين بلغ عددهم “200” مهاجر من مختلف الجنسيات، وأكثرها من جنسيات السودانية والتشادية.

وأضاف الورفلي أن من بين المهاجرين نساء وأطفال، وبعد عددهم “48”، وتم استلامهم من الإدارة العامة للبحث الجنائي، وبتعاون وتنسيق بين مدير إدارة البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة فرع بنغازي الكبرى مقدم أشرف حسين هويدي.

وأوضح الورفلي أنه بعد التحقيقات تبين أن المهاجرين دخلوا للأراضي الليبية بدون أي أوراق رسمية أو تصاريح دخول، ومنهم من هو مصاب بأمراض معدية كمرض الإيدز، السلّ، الوباء الكبدي.

وأشار الورفلي إلى أن المهاجرين تم توقيفهم في منطقة البريقة، كانوا يعملون داخل المقاهي والمحلات التجارية، ومحلات بيع اللحوم بدون شهادات صحية.

وذكر الورفلي أن عدد الإجمالي الحالي للمهاجرين داخل مركز إيواء قنفوذة يبلغ حوالي “490” مهاجرًا، ولا توجد أي إمكانيات لدى الجهاز أو المركز من معدات وآليات وأسلحة، داعيًا الجهات الرسمية للنظر بعين الاعتبار واهتمام أكثر بفرع بنغازي. (وال- بنغازي) ر ت

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